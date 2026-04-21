TWICEのミナが、ファンを魅了した。ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ミナ、“白肌あらわ”キャミ姿公開された写真には、ビジューをあしらった白のキャミソールにミニスカートを合わせた衣装姿のミナが収められている。大きく開いたトップスからは華奢な肩や白い肌がのぞき、視線を引きつける。また、カメラを見つめる表情も印象的で、ファンを虜にした。この投稿を見たファンからは「可愛すぎ