早朝の馬場には、調教される馬たちの息づかいと、規則正しい蹄の音が響いていた=2026年2月19日、北海道浦河町、高久潤撮影 馬の力を見たい。そう思えば、多くの人は競馬場へ向かうでしょう。地を蹴り、弓のように身体をしならせながら疾走する姿は、見る者の血を沸き立たせます。その力はどこで、どのように生み出されているのでしょうか。日本有数の馬産地、北海道日高地方。昨年テレビドラマ化された小説「ザ・ロイヤ