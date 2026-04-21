「国際テロ情報収集ユニット」格上げへの警戒感日本は戦後長らく、米国の中央情報庁（CIA）や英国の秘密情報部（MI6）に相当する、海外での人的情報収集活動を専門とする対外インテリジェンス組織を持たなかった。現在、各省庁はそれぞれの所掌事務の延長で情報収集を行っており、外務省や防衛省・自衛隊にとって、情報収集は副次的な業務に過ぎず、現場の裁量に委ねられている。その結果、インテリジェンスの領域でも縦割りの弊害