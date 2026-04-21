韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「사표를 쓰다（サピョルルッスダ）」の意味は？「사표를 쓰다（サピョルルッスダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、社会人であればこの言葉を使う機会があるかもしれません。「사표를 쓰다（サピョルルッスダ）」はどういう意味