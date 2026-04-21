◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースは２０日（日本時間２１日）、Ｅ・ディアス投手（３２）を右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたことを発表した。遊離体とは、肘などの関節内で骨や軟骨の一部が剥がれ、ちょろちょろと動き回る様子から「ねずみ」に例えられることもある。球団によると、ディアスは２２日（同２３日）に摘出する