グーグル、インテル、マイクロソフト――世界を牽引する巨大テック企業が、こぞって社内に雇い入れている「ある専門家」がいる。経済学でも経営学でもない、ある学問の知見が、いまビジネスの最前線で求められているのだ。ハーバードやスタンフォードでも専攻を問わず学生が押し寄せるその学問とは何か。文化人類学者であり、文化人類学に基づく専門サービスを提供する日本初の組織である株式会社アイデアファンドの代表である大川