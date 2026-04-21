国民党主席当選は中国共産党のお陰？4月7〜12日にかけて、台湾の野党第一党である国民党の鄭麗文主席が中国を訪問し、10日に国民党主席としては約10年ぶりに習近平中国共産党総書記・国家主席との会談を実現した。双方は「92年コンセンサス」（九二共識）を堅持し、台湾独立に反対することで一致し、中国側は12日に台湾に対する10項目の「優遇措置」を発表した。本稿では、習鄭会談（台湾では「鄭習会談」と呼ぶ）をめぐる双方の思