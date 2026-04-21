豪華キャストで期待されていた4月ドラマ4月から放送を開始している春ドラマは業界人からの下馬評は高かった。風変わりな宇宙物理学者を演じる主演・堤真一を筆頭に、有村架純、山田裕貴、本田響矢ら豪華キャストがズラリと出演する日曜劇場『GIFT』（TBS系、日曜午後9時〜）、北村匠海が主演を務める実話を基にした青春モノ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）、主婦役の永作博美が鮨職人を目指す『時すでにお