小誌「ゴルフ旅」でもお馴染みの作家・池井戸潤さん、「最近練習していないので、やさしいクラブでラクにラウンドしたい」そのリクエストに、HONMAとカリスマフィッター鹿又さんが、「池井戸さんにぜひ打ってもらいたい！」と、最新モデル「T//WORLD TW777シリーズ」を持って駆けつけた。 はじめて打つのに違和感がない 池井戸さんは今回はじめてHONMAのクラブを打つという。「HONMAってどういうイメージです