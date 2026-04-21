手取り15万円、貯蓄はわずか300万円。それでも実家で両親の「月25万円の年金」に完全に依存し、趣味やランチを楽しむ気楽な独身生活を謳歌していたアキコさん（仮名・52歳）。しかし、高齢の両親が体調を崩したことで、その安泰な生活に終わりの足音が近づきます。親の心配どころか「このままだと私の人生まで終わる！」とパニックを起こす彼女が直面した現実とは。手取り15万円でも安泰…「親の年金」で気楽な生活を送る52歳パラ