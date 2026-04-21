「お母さん、3泊したけどさ、ホテルに掛け布団なかったよ」と、修学旅行から帰ってきた息子さんからの驚きのひと言。【動画】「広げて座っちゃだめ！」ホテルの客室に置いてある謎アイテムの使い方は？母のNao（noco_nao、以下Nao）さんは驚いて、「北海道も東京も？」と尋ねると、息子「うん。めっちゃ探したけど無かった」。Naoさんはそこでハタと思いつきます。「（長い沈黙、、、）あの、それってもしかして…」 とある事実に