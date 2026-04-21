「失敗よりな、やらなかったことの方が残る」【写真】今は八百屋の前で焼き芋を売っています80歳の女性の言葉が、いま多くの人の胸に突き刺さっています。激安うどん店を営んでいたものの、今年2月中旬に赤字で閉店。現在は八百屋の前で焼き芋を販売している店主が、人生の“後悔”について語った動画が、大きな反響を呼んでいます。「見てくれてありがとうまた見てなおばちゃん頑張ります。」そんな一言とともに投稿された動