高い支持率を維持する高市早苗政権だが、一方で「ハリボテ政権」と揶揄する声も上がる。経済学者の竹中平蔵氏は「支持率の高さに胡坐をかき、本当に打破すべき岩盤規制には手を出さない。これでは、いずれ国民は『何も変わらないじゃないか』『期待外れだった』と気づくことになります」と語る。 【画像】竹中平蔵氏が撤廃を訴える、歴代の日本政府が長年放置し続けてきた「3大悪政」 政権中枢のマネジメントがうまく機能してい