日本は過去最大の経常黒字を記録しているにもかかわらず、円安は回復しない。その背景には、海外投資で得た収益が国内に戻らず、そのまま再投資されている構造がある。本記事では、経常黒字の中身と円安が続く理由、さらに日本企業の海外投資の実態から、日本経済の課題を読み解く。【画像】1位はアメリカ、2位は意外な国…国別で見る日本の対外直接投資新刊『インフレ・円安・バラマキ・国富流出』より一部抜粋・再構成してお届け