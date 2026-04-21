あすからリフトの夏の営業が始まるのを前に、札幌・大倉山ジャンプ競技場のリフトで救助訓練が行われました。（訓練の様子）「頭からかぶって脇のほうを通して金具しめて」札幌市の大倉山ジャンプ競技場で行われた救助訓練には、競技場のスタッフや消防署の職員などおよそ25人が参加しました。営業中に客を乗せたリフトが緊急停止した想定で、スタッフたちは専用の器具を使ってリフトの上から救助する手順を確認していました。大倉