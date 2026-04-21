＜全米女子オープン最終予選◇20日◇房総カントリークラブ房総ゴルフ場・東/西コース◇東＝6411ヤード・パー72、西＝6397ヤード・パー72＞一日36ホールのストロークプレーで行われた最終予選は、後藤未有がトータル8アンダーでトップ通過。海外メジャー初挑戦を決めた。【写真】これが後藤が投入したキャメロンのパター36ホールで11バーディ・3ボギーの内容。「ただ楽しく、いい緊張感と集中力を保って36ホールをプレーできました