20日、「キャロウェイ/トラビスマシュー心斎橋店」で同社が『ERCクロストラック』のデビューイベントを開催。自身で引いた十字アライメント（クロムツアーX）を使う六車日那乃が駆けつけ、トークショーを行った。早速、ターゲットラインとフェース面の両方を同時に合わせられる、新しい2色の十字を体感して「アライメントが分かりやすいのですごく使える」とPRしていた。【画像】六車日那乃が使うこだわりの「十字」と「ERC SOFT」