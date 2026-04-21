20日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）まで順位は変わらず。5位には先週の「JMイーグルLA選手権」で優勝したハナ・グリーン（オーストラリア）が8位から浮上した。それに伴い山下美夢有は1ランクダウンし6位に後退。日本勢は14位の