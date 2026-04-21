アメリカの税関当局は20日、違法とされた相互関税などで徴収した関税について返還するシステムの稼働を始めました。税関・国境警備局が20日、稼働を始めたのは、違法とされた相互関税などで徴収した関税を返還する専用のシステムです。税関当局によりますと、違法とされた関税を支払った企業は33万社以上で、これまで徴収した関税はおよそ1660億ドル＝日本円でおよそ26兆円にのぼるということです。システムで申請が承認されれば、