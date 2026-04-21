米大リーグ機構は20日、週間MVP（13〜19日）を発表し、ア・リーグはガーディアンズのラミレス内野手が選ばれた。7試合で打率3割6分4厘、4本塁打、5打点を記録した。ホワイトソックスの村上は6試合で打率3割3分3厘、4本塁打、9打点をマークしたが受賞を逃した。ナ・リーグは6試合で打率3割4分6厘、2本塁打、11打点だったカブスのホーナー内野手が選ばれた。（共同）