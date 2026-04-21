「ＡＣＬＥ準決勝、神戸１−２アルアハリ」（２１日、サウジアラビア・ジッタ）神戸はアルアハリに逆転負けを喫して、準決勝で敗退した。前半２６分にはＧＫ前川がＦＷトニーの強烈なシュートを弾く好セーブ。同３１分にはセットプレーからＦＷ大迫が頭で落としたボールにＦＷ武藤が右足で合わせて先制に成功。右人差し指を高々と突き上げた。前半４７分には右サイドからの早いクロスにＦＷトニーが左足で合わせるトリッキー