【モデルプレス＝2026/04/21】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が主演を務める映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）に、俳優の染谷将太が出演決定。あわせて、予告映像とポスタービジュアルが公開された。【写真】】「呪怨」シリーズ・清水崇監督の最新作 恐怖の予告映像◆染谷将太「だぁれかさんとアソぼ？」出演決定追加キャストとして現在放送中のTBSドラマ「田鎖ブラザーズ」