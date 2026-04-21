明日は待ちに待ったゴルフコンペ。「早く寝なきゃ」と思うほど、頭の中でティショットのシミュレーションが始まってしまい、気がつけば朝…なんて経験はありませんか？ 人気ゴルフマンガ『ゴルフは気持ち』第1話のエピソードをもとに、コンペ前日の心理状態とスコアの関係について解説します。 遠足前の小学生状態？ ゴルファーの不治の病 いけうち誠一氏のマンガ『ゴルフは気持ち』第1話では、ゴルファ