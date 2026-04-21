【「日本民俗学」の基礎知識】季節を知らせる「年中行事」 農耕儀礼と深く結びついた年中行事 年中行事は、毎年決まった時期に繰り返される一連の行事のことで、その多くは「ハレ」の行事として行われます。 もともと「年中行事」という言葉は、貴族社会の中で毎年定例化した行事を指すものでしたが、民間でも暦が導入される以前から、月の満ち欠け、季節の移ろい、作物の生育などに合わせて、さまざまな行事が行われていた