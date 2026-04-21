クラブの動かし方を中心に考えるアドレスとは スウィングで、グリップと同じくらい大事なのはセットアップです。セットアップは、ボールに対する立ち位置(アドレス)と姿勢(ポスチャー)のことです。さて、ポスチャーで大事なことは何か、皆さんはどんな指導を受け