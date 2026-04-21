船はプロペラの推進力で進んでいる プロペラがつくる前へ進む力の正体 船を前へ進める力の源は、船尾に取りつけられたスクリュープロペラです。ネジ（スクリュー）の原理により回転によって水を後方へ押し出し、その反作用が前向きの力として船に働きます。水の流れを生み、その流れに押されることで船は進んでいくのです。 プロペラの軸にはねじれた羽根（ブレード）がつき、回転すると水を連続的に押し