バンドブームに沸く韓国で、最も注目されている韓国出身ロックバンドDragon Ponyが、日本デビューとなるJapan 1st EP『Run to Run』を6月10日（水）にリリースすることを発表した。Dragon Ponyはメンバー全員がメインプロデューサーとして全曲の作詞、作曲、編曲までを担当。本作は、”新たなスタート”に留まらず、これまで積み重ねてきた経験を抱えながら、さらに高い目標へと加速し続ける彼らの確固たる意志を封じ込めた日本初