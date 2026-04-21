女優の秋田汐梨は２１日までにインスタグラムで「ｓｈａｒｅ取材会の衣装１第１話放送まであと１日…！」とつづると、ミニ丈ワンピースの衣装ショットをアップ。ミニ丈からは白いストッキングを履いた美脚が伸びている。この投稿には「汐梨さん可愛すぎます」「かわいすぎます、、そしてスタイルが良すぎて美しい」「わーーーーすっごいかわいい新鮮」「大人きれい」「綺麗かわいいグレー似合うミニ丈かわいい」などの声が