ワニブックスでは、昨年発売されたR・I・P GIRLS2025写真集『湯けむり にゅうよく旅』（橋本梨菜、葉月あや、三田悠貴、堀みなみ、山田あい）のデジタル限定写真集『湯けむり にゅうよく旅 〜Another Edition〜』を発売している。【写真たくさん】これぞ圧巻！豪華メンバーの『湯けむり』写真集5人の魅力がさらに追加された至福の1冊。本編には入りきらなかったドキドキショットも収録されている。■橋本梨菜1993 年9 月13 日