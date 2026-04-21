8年間にわたって朝の情報番組『あさイチ』（NHK）で共演、苦楽をともにしてきた最強かつ愉快なコンビ――有働由美子と井ノ原快彦が8年ぶりにがっつり共演。ハワイ島の世界自然遺産を体感する感動の旅を追いかけるスペシャル企画『有働イノッチの探険！世界遺産』が、4月24日（金）に放送される。オンエア直前、囲み取材会が行われ、2人が出席。久々の共演で感じた思いや撮影秘話を語りあった。旅の舞台となったのは、日本から6300