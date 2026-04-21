リドリー・スコット監督の新作映画『The Dog Stars（原題）』が、『ラスト・サバイバー』の邦題で8月28日に日米同時公開されることが決定した。 参考：リドリー・スコット監督による“革命”と“映画の真骨頂”『ナポレオン』の真価を紐解く 本作は、“史上最高のディストピア小説”のひとつとも称されるピーター・ヘラーのデビュー作を原作に、パンデミックによって荒廃した近