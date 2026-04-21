今から100年前、1人当たりGDPで世界5位に位置したアルゼンチンは、今や75位と低迷している。しかし、度重なるデフォルトやインフレに見舞われながらもアルゼンチン人は不思議なほど穏やかに生きている。経済的な豊かさを失う一方で、取り戻すものもある。連載『美しき衰退』最終回では、アルゼンチンで見た、衰退の中に立ち現れる、もう一つの豊かさについて考えたい。（ノンフィクションライター泉秀一）「不満と不幸は別の話」