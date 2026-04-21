先週末は、ヨーロッパでプレーする日本人選手のタイトルラッシュとなった。まずは現地４月18日、久保建英が所属するレアル・ソシエダがコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝でPK戦の末に強豪アトレティコ・マドリーを撃破。途中出場した日本代表MFは念願のプロキャリア初タイトルを手にした。翌19日には、伊藤洋輝が先発したバイエルンがシュツットガルトに４−２で勝利。４試合を残してブンデスリーガ連覇を達成した。