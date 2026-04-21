小学校教師の男が、教室内で女子児童を盗撮した疑いで逮捕されました。東京都内の公立小学校の教師・若松晃司郎容疑者（39）は2025年6月、小学校の教室で女子児童（当時8）のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。若松容疑者は「教師になった約17年前から盗撮するようになった」などと話しているということです。