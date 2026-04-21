「カリとろ」「ザクジュワ」…どんな食感が好きか聞いたら多く出てきたのはシンプルではない複雑な食感。こうした“新食感”な食べ物”が続々登場しています。 【写真を見る】バリむに・プチもち・じゅんわり「新食感グルメ」なぜ増える？【THE TIME,】 むにょかた・バリむに・よわふわ“食感の代表格”ともいえる「グミ」は毎週のように新商品が発売されていますが、つい先日登場したのが「ぷちむにょるグミ」(カンロ/4