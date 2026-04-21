【ブンデスリーガ】ボルシアMG 1−1 マインツ（日本時間4月20日／ボルシア・パルク）【映像】佐野海舟、相手2人をかわす→絶妙アウトサイドパスを放つ瞬間マインツのMF佐野海舟が圧巻の技術を披露した。敵陣ボックス前で2人に囲まれながらも華麗なコントロールで局面を打開し、最後はアウトサイドの絶妙なパスでチャンスを演出した。日本時間4月20日に行われたブンデスリーガ第30節で、マインツはアウェイでボルシアMGと対戦。ミッ