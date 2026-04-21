メキシコ中部の世界遺産「テオティワカン」で銃撃事件があり、容疑者を含む2人が死亡しました。日本人の被害は確認されていません。治安当局によりますと、メキシコ中部にある世界遺産「テオティワカン」のピラミッドで20日、男が発砲し、遺跡を訪れていたカナダ人女性が撃たれ死亡したほか、少なくとも6人がけがをしました。治安当局が到着した際には容疑者の男は死亡していて、自殺とみられています。現地の日本大使館によります