父親の武が亡くなった1999年は世紀が変わる節目でしたが、自分にとっても転機が訪れた年でした。北島三郎さんに弟子入りして、78年9月に出した「北ものがたり」（詞・曲、中山大三郎）から「いつまでも…沖縄」（99年3月）まで39作シングルを出したポニーキャニオンを離れることになったのです。会社の方針で演歌・歌謡曲路線は撤退することになりました。早い話、リストラの対象になったのです。スタッフにも思い入れがあったの