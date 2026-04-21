アップルのティム・クック最高経営責任者（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手アップルは20日、ティム・クック最高経営責任者（CEO）が9月1日付で会長に就き、後任CEOにジョン・ターナス上級副社長を充てる人事を発表した。CEO交代は、創業者の故スティーブ・ジョブズ氏が病気療養を理由に退いて以来、約15年ぶり。クック氏は1998年にアップルに入社し、2011年にジョブズ氏から経営を引き継いだ。在任中には「アップルウ