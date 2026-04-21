アメリカのホワイトハウスは閣僚のデレマー労働長官が辞任すると明らかにしました。業務中に飲酒をした問題などが指摘されていて、事実上の更迭とみられます。ホワイトハウスのチャン広報部長は20日、「X」に投稿し、「デレマー労働長官は民間部門の職に就くため、政権を離れる予定だ」と明らかにしました。デレマー長官をめぐっては、▼業務中に飲酒をした疑いや、▼出張費用を使って私的な旅行を計画した疑い、さらに▼職員との