前回登板は1死も取れず降板米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）、守護神エドウィン・ディアス投手を負傷者リスト（IL）入りさせたと発表した。右肘の関節遊離体（通称：ネズミ）の除去手術を受ける予定で、後半戦の復帰を目指すという。今季ここまで7試合に登板して1勝4セーブ、防御率10.50だった。球団公式Xによると、代わって左腕ジェイク・イーダーが昇格する。ディアスは手術を受ける予定で、後半戦の復帰を目指