GoogleがPixel 10aを発売した。日本市場のスマホ選びを象徴するような製品だ。Google Pixelシリーズは、Google自身がピュアなGoogle体験を提供するハードウェアのシリーズだが、スマホについては毎年秋に発売される無印(最新は10)、Pro、Pro XL、Pro Foldの4種類がフォームファクタ、つまり筐体サイズや形状の異なるモデルとしてラインアップされている。そして、それらから半年程度の時間をおいて、欲しかったけれどもコスト的に