通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE Tour 10th ALL STARS!!』の最新ライブ映像を配信する。対象となるのは、幕張メッセとインテックス大阪で計7日間にわたり開催されるバーチャルライブツアーのうち、3月14日の公演映像。4月27日12時から5月26日23時59分まで、全国の対象カラオケルームで楽しむことができる。 『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE Tour 10th ALL ST