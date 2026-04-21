筆者の話です。転勤族の夫には、どうしても気になる『ジンクス』があります。引っ越しの日になると、なぜか毎回、空模様が怪しくなるのです。 嵐の引っ越し 「また天気が怪しいな」夫の転勤が決まり、引っ越しの日が近づくと、私は天気予報を何度も確認していました。というのも、これまでの引っ越しでは、不思議なほど悪天候に当たっていたからです。 大雪や暴風雨に見舞われ、高速道路が通行止めになったこともあり