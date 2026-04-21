平成に流行った雑貨ブランド【SWIMMER（スイマー）】の可愛いグッズが【Can★Do（キャンドゥ）】に登場。ちょっとレトロな「ファンシー雑貨」が種類豊富に揃っていて、集めたくなるかも。今回は大人も欲しくなりそうな、メモ帳 & シールをご紹介します。 カラフルなビジュアルが可愛い「SWIMMER ダイカットシール3P B」 @ftn_picsレポーターHaruさんが「平成女児に刺さる」とコ