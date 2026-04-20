※記事内容は全て執筆時点の情報です。 カッコいいデザイン、上質の仕上がり、それでいてハイパフォーマンスを感じられる機能性が備わっている。この３つのクオリティにこだわり続けるBaby Face（ベビーフェイス）のブースは存在感が高かった。トップエンドの性能が求められるロードレースからフィードバックし、公道走行でも着実に体感できるクオリティを誇るベビーフェイス・カスタ