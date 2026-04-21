2010年代半ば、アメリカ南部にあるルイジアナ州ニューオーリンズで、異常な数の18輪トラックと乗用車との接触事故が起きるようになりました。この背景には犯罪グループや貧困が絡む陰謀があったとして、週刊誌のThe New Yorkerが事件の経緯についてまとめました。New Orleans’s Car-Crash Conspiracy | The New Yorkerhttps://www.newyorker.com/magazine/2026/04/20/the-car-crash-conspiracy2015年頃、「ニューオーリンズ・イー