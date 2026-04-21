【専門家の目｜林陵平】絶対的エース・上田綺世に続く注目の2番手争い北中米ワールドカップ（W杯）のメンバー発表が迫るなか、森保ジャパンの「FW陣」の序列に変化が起こっている。3月のイギリス遠征では、スコットランド戦に先発した後藤啓介、初招集で衝撃を与えた塩貝健人の2人が台頭。現役時代から「戦術マニア」として知られ、現在は解説者として独自の視点を展開する元Jリーガーの林陵平氏が、現地取材を通じて感じたFW陣