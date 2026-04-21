永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第3話が21日に放送。大江戸（松山ケンイチ）が出勤停止になり、クラスがバラバラになってしまう。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第3話大江戸（松山ケンイチ）が出勤停止に本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシあ