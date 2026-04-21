新たな漫才Ｎｏ．１決定戦「ＯＮＥＣＨＡＮＣＥ２０２６〜王者推薦漫才Ｎｏ．１決定戦〜」が５月２日午後６時５６分からＴＢＳ系で放送されることが２１日、分かった。同番組は９人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ＯＮＥＣＨＡＮＣＥ”を掴んだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑い